Українці на прифронтових територіях зможуть придбати ліки через Укрпошту: подробиці

Відтепер українці зможуть придбати ліки через контакт-центр Укрпошти з безкоштовною доставкою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства охорони здоров’я України.
За даними міністерства, пілотний проєкт "Укрпошта. Аптека" розпочне свою роботу на деокупованих і прифронтових територіях:
"Можна буде замовити майже 10 тисяч найменувань лікарських засобів безрецептурної групи. Також тут будуть відпускатися лікарські засоби за програмою "Доступні ліки", - повідомили в міністерстві.
Після успішного старту планується розширення, і до проєкту буде долучено прифронтові Харківську, Запорізьку, Херсонську та Миколаївську області.
Замовлення буде спаковано та надіслано безкоштовно за послугою "Укрпошта Експрес".
Нагадаємо, в Україні почала працювати перша мобільна аптека. Її запустили в Харківській області, щоб місцеві жителі могли отримати необхідні ліки.
Раніше у Міністерстві охорони здоров'я України розповіли, на які ліки можна буде отримати е-рецепт у 2024 році. Відомство оприлюднило відповідний список.
Також РБК-Україна писала про те, які ліки мають бути в аптечці у кожного українця.
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