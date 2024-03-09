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Украинцы на прифронтовых территориях смогут приобрести лекарства через Укрпочту: подробности

Фото: украинцы смогут приобрести лекарства через Укрпочту (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Отныне украинцы смогут приобрести лекарства через контакт-центр Укрпочты с бесплатной доставкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения Украины.

По данным министерства, пилотный проект "Укрпошта. Аптека" начнет свою работу на деоккупированных и прифронтовых территориях:

  • Донецкой области;
  • в отдельных приграничных районах Сумской области.

"Можно будет заказать почти 10 тысяч наименований лекарственных средств безрецептурной группы. Также здесь будут отпускаться лекарственные средства по программе "Доступні ліки", - сообщили в министерстве.

После успешного старта планируется расширение, и к проекту будет присоединен прифронт Харьковской, Запорожской, Херсонской и Николаевской области.

Как оформить заказ

  • Позвоните по телефону 0 800 300 545.
  • Для связи со специалистом следуйте подсказкам в голосовом меню.

Заказ будет упакован и послан бесплатно по услуге "Укрпочта Экспресс".

Напомним, в Украине начала работу первая мобильная аптека. Ее запустили в Харьковской области, чтобы местные жители могли получить необходимые лекарства.

Ранее в Министерстве здравоохранения Украины рассказали, на какие лекарства можно будет получить е-рецепт в 2024 году.Ведомство обнародовало соответствующий список .

Также РБК-Украина писала о том, какое лекарство должно быть в аптечке у каждого украинца .

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