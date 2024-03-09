Украинцы на прифронтовых территориях смогут приобрести лекарства через Укрпочту: подробности

Отныне украинцы смогут приобрести лекарства через контакт-центр Укрпочты с бесплатной доставкой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения Украины.
По данным министерства, пилотный проект "Укрпошта. Аптека" начнет свою работу на деоккупированных и прифронтовых территориях:
"Можно будет заказать почти 10 тысяч наименований лекарственных средств безрецептурной группы. Также здесь будут отпускаться лекарственные средства по программе "Доступні ліки", - сообщили в министерстве.
После успешного старта планируется расширение, и к проекту будет присоединен прифронт Харьковской, Запорожской, Херсонской и Николаевской области.
Заказ будет упакован и послан бесплатно по услуге "Укрпочта Экспресс".
Напомним, в Украине начала работу первая мобильная аптека. Ее запустили в Харьковской области, чтобы местные жители могли получить необходимые лекарства.
Ранее в Министерстве здравоохранения Украины рассказали, на какие лекарства можно будет получить е-рецепт в 2024 году.Ведомство обнародовало соответствующий список .
Также РБК-Украина писала о том, какое лекарство должно быть в аптечке у каждого украинца .
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