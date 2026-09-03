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Українці постраждали від вибуху на вокзалі в Німеччині

10:21 03.09.2026 Чт
2 хв
За кілька годин на вокзалі знайшли ще один підозрілий предмет
aimg Валерія Абабіна
Фото: Робота поліції під час вибуху ( Marcus Merk, Annette Zopf)

Внаслідок нічного вибуху біля головного вокзалу Аугсбурга в Німеччині постраждали двоє громадян України. Вони були перехожими й опинилися на місці інциденту випадково.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Баварії.

Деталі події

Вибух стався вночі 2 вересня близько 03:15 на вулиці Бангофштрассе неподалік головного залізничного вокзалу Аугсбурга. За інформацією правоохоронців, невідомий предмет здетонував у наскрізному проході між будівлями торговельно-офісного комплексу.

Унаслідок вибуху двоє громадян України дістали легкі тілесні ушкодження та акубаротравму. За даними поліції, постраждалі були перехожими й випадково опинилися на місці події. Це 17-річна дівчина та 18-річний юнак.

Вибухова хвиля також пошкодила фасади й вітрини сусідніх будівель, серед яких ювелірний магазин, банківське відділення та крамниця побутової хімії.

Слідчі встановлюють тип вибухового пристрою й перевіряють усі можливі версії, зокрема ймовірні кримінальні розбірки.

Другий підозрілий предмет

Близько 08:30 того ж дня у пішохідному тунелі головного вокзалу виявили ще один підозрілий предмет. Правоохоронці евакуювали вокзал і повністю зупинили рух поїздів.

"Із залученням собаки, навченого на пошук вибухових речовин, та спеціалістів Баварського земельного кримінального управління зрештою було встановлено, що предмет не становив небезпеки", - ідеться в повідомленні поліції.

Нагадаємо, вибух в Аугсбурзі стався вночі 2 вересня біля головного вокзалу міста - тоді поліція оточила територію та призупинила рух поїздів через знайдений підозрілий предмет.

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