Українці постраждали від вибуху на вокзалі в Німеччині

Деталі події

Вибух стався вночі 2 вересня близько 03:15 на вулиці Бангофштрассе неподалік головного залізничного вокзалу Аугсбурга. За інформацією правоохоронців, невідомий предмет здетонував у наскрізному проході між будівлями торговельно-офісного комплексу.

Унаслідок вибуху двоє громадян України дістали легкі тілесні ушкодження та акубаротравму. За даними поліції, постраждалі були перехожими й випадково опинилися на місці події. Це 17-річна дівчина та 18-річний юнак.

Вибухова хвиля також пошкодила фасади й вітрини сусідніх будівель, серед яких ювелірний магазин, банківське відділення та крамниця побутової хімії.

Слідчі встановлюють тип вибухового пристрою й перевіряють усі можливі версії, зокрема ймовірні кримінальні розбірки.

Другий підозрілий предмет

Близько 08:30 того ж дня у пішохідному тунелі головного вокзалу виявили ще один підозрілий предмет. Правоохоронці евакуювали вокзал і повністю зупинили рух поїздів.

"Із залученням собаки, навченого на пошук вибухових речовин, та спеціалістів Баварського земельного кримінального управління зрештою було встановлено, що предмет не становив небезпеки", - ідеться в повідомленні поліції.