Украинцы пострадали в результате взрыва на вокзале в Германии

Детали события

Взрыв произошел ночью 2 сентября около 03:15 на улице Бангофштрассе недалеко от главного железнодорожного вокзала Аугсбурга. По информации правоохранителей, неизвестный предмет сдетонировал во сквозном проходе между зданиями торгово-офисного комплекса.

В результате взрыва двое граждан Украины получили легкие телесные повреждения и акубаротравму. По данным полиции, пострадавшие были прохожими и случайно оказались на месте происшествия. Это 17-летняя девушка и 18-летний юноша.

Взрывная волна также повредила фасады и витрины соседних построек, среди которых ювелирный магазин, банковское отделение и магазин бытовой химии.

Следователи устанавливают тип взрывного устройства и проверяют все возможные версии, в том числе вероятные криминальные разборки.

Второй подозрительный предмет

Около 08:30 в тот же день в пешеходном тоннеле главного вокзала обнаружили еще один подозрительный предмет. Правоохранители эвакуировали вокзал и полностью остановили движение поездов.

"С привлечением собаки, обученной на поиск взрывчатых веществ, и специалистов Баварского земельного уголовного управления было установлено, что предмет не представлял опасности", - говорится в сообщении полиции.