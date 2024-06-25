Українці попрощались із загиблою в Німеччині 9-річною Валерією: подробиці (фото, відео)

Як проходило прощання з Валерією

Попрощатися із вбитою в Німеччині Валерією прийшли понад сотня людей - родичі, вчителі, сусіди, родини однокласників дівчинки.

Прощання рідних з дівчинкою (скріншот: facebook.com/ptrk.tv)

Проти поховання дитини Німеччині виступив її батько.

На прохання військовослужбовця дівчинку поховали на кладовищі в рідному місті Павлоград.

Що відомо про обставини загибелі дівчинки

У 2022 році Валерія Гудзенко разом із мамою Надією, молодшою сестрою та бабусею переїхала до Німеччини (вони мешкали у місті Дебельн). Тим часом її батько вступив до лав Збройних сил і захищав Україну. Відомо, що подружжя - розлучене.

3 червня 2024 року дівчинка безслідно зникла дорогою до школи. Востаннє її бачили близько 6:50 ранку, коли вона вийшла з дому, аби піти на автобус до школи (куди вона так і не дісталась).

У школі на сполох через її відсутність не забили, тож про те, що дитина зникла, стало відомо лише близько 18:30 вечора того ж дня. Після цього її було оголошено у розшук.

На тлі зникнення Валерії її батьку надали відпустку для термінової поїздки в Німеччину (він не бачив доньку впродовж двох років і сподівався, що колишня дружина привезе дитину до України на літні канікули).

Дещо згодом він розповів, що був здивований поведінкою Надії, яка відправляла Валерію саму до школи й попри наявність двох мобільних телефонів і смартгодинника - не дозволяла дівчинці брати їх із собою.

Після зникнення дівчинку шукали впродовж 9 днів - із залученням понад 300 поліцейських, водолазів, гелікоптера та спеціально навчених собак.

Виявити тіло дитини вдалось лише 11 червня - за 4 кілометри від дому у підліску непрохідної місцевості (далеко від лісових доріжок). Наступного дня у поліції підтвердили особу дівчинки та повідомили, що вона загинула насильницькою смертю.

13 червня у поліції заявили, буцімто у вбивстві дівчинки підозрюють двох чоловіків, які колись зустрічались з її мамою.

Один із них - українець, який був сусідом родини й згодом заявив, що на час зникнення Валерії має алібі. Інший - уродженець Молдови.

Правоохоронці проводять розслідування за статтею "вбивство". Слідство триває.