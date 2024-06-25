Українці попрощались із загиблою в Німеччині 9-річною Валерією: подробиці (фото, відео)

У вівторок, 25 червня, у Павлограді Дніпропетровської області українці попрощалися із загиблою в Німеччині 9-річною Валерією Гудзенко.
РБК-Україна розповідає, як із дівчинкою прощались на Батьківщині, а також що відомо про обставини загибелі юної українки.
Попрощатися із вбитою в Німеччині Валерією прийшли понад сотня людей - родичі, вчителі, сусіди, родини однокласників дівчинки.
Прощання рідних з дівчинкою (скріншот: facebook.com/ptrk.tv)
Проти поховання дитини Німеччині виступив її батько.
На прохання військовослужбовця дівчинку поховали на кладовищі в рідному місті Павлоград.
У 2022 році Валерія Гудзенко разом із мамою Надією, молодшою сестрою та бабусею переїхала до Німеччини (вони мешкали у місті Дебельн). Тим часом її батько вступив до лав Збройних сил і захищав Україну. Відомо, що подружжя - розлучене.
3 червня 2024 року дівчинка безслідно зникла дорогою до школи. Востаннє її бачили близько 6:50 ранку, коли вона вийшла з дому, аби піти на автобус до школи (куди вона так і не дісталась).
У школі на сполох через її відсутність не забили, тож про те, що дитина зникла, стало відомо лише близько 18:30 вечора того ж дня. Після цього її було оголошено у розшук.
На тлі зникнення Валерії її батьку надали відпустку для термінової поїздки в Німеччину (він не бачив доньку впродовж двох років і сподівався, що колишня дружина привезе дитину до України на літні канікули).
Дещо згодом він розповів, що був здивований поведінкою Надії, яка відправляла Валерію саму до школи й попри наявність двох мобільних телефонів і смартгодинника - не дозволяла дівчинці брати їх із собою.
Після зникнення дівчинку шукали впродовж 9 днів - із залученням понад 300 поліцейських, водолазів, гелікоптера та спеціально навчених собак.
Виявити тіло дитини вдалось лише 11 червня - за 4 кілометри від дому у підліску непрохідної місцевості (далеко від лісових доріжок). Наступного дня у поліції підтвердили особу дівчинки та повідомили, що вона загинула насильницькою смертю.
13 червня у поліції заявили, буцімто у вбивстві дівчинки підозрюють двох чоловіків, які колись зустрічались з її мамою.
Один із них - українець, який був сусідом родини й згодом заявив, що на час зникнення Валерії має алібі. Інший - уродженець Молдови.
Правоохоронці проводять розслідування за статтею "вбивство". Слідство триває.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як із юною українкою прощалися в Німеччині.
Читайте також, що відомо про вбивство двох українців у торговому центрі Німеччини.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: сторінки "ПТРК - Павлоградська телерадіокомпанія" та "ТРК "Рудана" Кривий Ріг" у Facebook, YouTube-канал "Незалежний портал Павлоград", "Суспільне".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.