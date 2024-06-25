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Украинцы простились с погибшей в Германии 9-летней Валерией: подробности (фото, видео)

Расследование по делу убийства девочки продолжается (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Во вторник, 25 июня, в Павлограде Днепропетровской области украинцы простились с погибшей в Германии 9-летней Валерией Гудзенко.

РБК-Украина рассказывает, как с девочкой прощались на Родине, а также, что известно об обстоятельствах гибели юной украинки.

Как проходило прощание с Валерией

Проститься с убитой в Германии Валерией пришли более сотни человек - родственники, учителя, соседи, семьи одноклассников девочки.

Прощание родных с девочкой (скриншот: facebook.com/ptrk.tv)

Против погребения ребенка в Германии выступил ее отец.

По просьбе военнослужащего девочку похоронили на кладбище в родном городе Павлоград.

Что известно об обстоятельствах гибели девочки

В 2022 году Валерия Гудзенко вместе с мамой Надеждой, младшей сестрой и бабушкой переехала в Германию (они жили в городе Дебельн). Тем временем ее отец вступил в ряды Вооруженных сил и защищал Украину. Известно, что супруги - разведены.

3 июня 2024 года девочка бесследно пропала по дороге в школу. В последний раз ее видели около 6:50 утра, когда она вышла из дома, чтобы пойти на автобус в школу (куда она так и не добралась).

В школе тревогу из-за ее отсутствия не забили, поэтому о том, что ребенок исчез, стало известно лишь около 18:30 вечера того же дня. После этого она была объявлена в розыск.

На фоне исчезновения Валерии ее отцу был предоставлен отпуск для срочной поездки в Германию (он не видел дочь в течение двух лет и надеялся, что бывшая жена привезет ребенка в Украину на летние каникулы).

Спустя некоторое время он рассказал, что был удивлен поведением Надежды, которая отправляла Валерию саму в школу и несмотря на наличие двух мобильных телефонов и смартчасов - не позволяла девочке брать их с собой.

После исчезновения девочку искали в течение 9 дней - с привлечением более 300 полицейских, водолазов, вертолета и специально обученных собак.

Обнаружить тело ребенка удалось только 11 июня - в 4 километрах от дома в подлеске непроходимой местности (далеко от лесных дорожек). На следующий день в полиции подтвердили личность девочки и сообщили, что она погибла насильственной смертью.

13 июня в полиции заявили, будто в убийстве девочки подозревают двоих мужчин, когда-то встречавшихся с ее мамой.

Один из них - украинец, который был соседом семьи и впоследствии заявил, что на время исчезновения Валерии у него есть алиби. Другой - уроженец Молдовы.

Правоохранители проводят расследование по статье "убийство". Следствие продолжается.

Напомним, ранее мы рассказывали, как с юной украинкой прощались в Германии.

Читайте также, что известно об убийстве двух украинцев в торговом центре Германии.

При подготовке материала были использованы следующие источники: страницы "ПТРК - Павлоградська телерадіокомпанія" и "ТРК "Рудана" Кривий Ріг" в Facebook, YouTube-канал "Незалежний портал Павлоград", "Суспільне".

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