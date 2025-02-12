Українці у Польщі можуть залишитися без безкоштовного медобслуговування: кого торкнеться

Відповідний законопроєкт вже поданий до Сейму та очікує на розгляд. Якщо закон ухвалять, зміни торкнуться тих українців, які:

працюють неофіційно та не сплачують страхові внески;

не мають офіційного трудового договору в Польщі;

не зареєстровані в системі медичного страхування.

Водночас українці, які офіційно працюють та платять внески на медичне страхування, збережуть право на безкоштовне лікування.

Якщо закон ухвалять, нові правила почнуть діяти через 30 днів після його прийняття. Це може суттєво вплинути на тисячі українських біженців, які досі користувалися польською медициною безкоштовно.

У законопроєкту пояснюють, що реформа спрямована на створення більш справедливої системи охорони здоров’я. Адже громадяни Польщі зобов’язані сплачувати страхові внески для отримання медичних послуг.

Ця ініціатива є частиною ширшої політичної програми. Раніше кандидат у президенти Польщі Рафал Тшасковський пропонував прив’язати соціальні виплати, зокрема допомогу "800+", до факту працевлаштування та сплати податків у країні.