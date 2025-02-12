У Польщі хочуть позбавити непрацюючих українців дитячих виплат: уряд готує зміни

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск планує обмежити право мігрантів на отримання дитячих виплат, вимагаючи від них працевлаштування. Проте ця ініціатива викликала суперечки у коаліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

Дональд Туск має намір переглянути правила надання дитячої допомоги для іммігрантів і біженців, запровадивши вимогу обов'язкового працевлаштування. Однак ця ініціатива викликала розбіжності серед його коаліційних партнерів.

У січні мер Варшави Рафал Тшасковський, який представляє партію Дональда Туска "Громадянська платформа", запропонував змінити систему виплат, обмеживши їх тільки для тих, хто проживає, працює і платить податки в Польщі.

Прем'єр-міністр підтримав цю ініціативу, тепер уряд розробляє конкретні механізми її реалізації.

Наразі іноземці, які легально проживають у Польщі, можуть отримувати щомісячну допомогу на дитину в розмірі 800 злотих (191 євро) у рамках програми "Сім'я 500+".

Цей захід поширюється не тільки на громадян ЄС, а й на українців, білорусів, в'єтнамців і росіян. У 2024 році допомогу отримали близько 509 000 іноземних дітей, що на 70 000 менше, ніж роком раніше.

Згідно з чинними правилами, допомога доступна іноземцям, які мають карту перебування з позначкою "доступ до ринку праці". Однак фактичне працевлаштування заявника не є обов'язковим. Новий закон передбачає, що тільки працюючі іноземці зможуть претендувати на цю підтримку.

Депутат Європарламенту від "Польщі 2050" Міхал Кобоско зазначив, що багато українських дітей виховуються бабусями або матерями-одиначками, які не можуть працювати.

Він також підкреслив, що українці роблять значний внесок у польську економіку, займаючи робочі місця, на які не вистачає місцевих кадрів.

За даними опитування United Surveys, 85,9% поляків підтримують введення обмежень на дитячу допомогу для іноземців, дозволяючи її отримання тільки працюючим особам, і лише 8,4% виступають проти.