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Українці погіршили прогнози щодо тривалості відновлення країни після війни

Фото: на відбудову знадобиться десять років і більше (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Частка українців, які вважають, що відбудова країни після перемоги у війні з Росією триватиме до 10 років або більше років, у листопаді 2023 року збільшилася до 73%. У березні так вважали 60% респондентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Info Sapiens.

Лише 23% українців вважають, що для відбудови буде потрібно до п’яти років.

Такі ж прогнози українці дають і стосовно відновлення економіки: 70% вважають, що цей процес триватиме до 10 років та більше.

Дослідження проводилося на замовлення Transparency International Ukraine за підтримки Проєкту USAID "Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні "ВзаємоДія". Другу хвилю дослідження було проведено у листопаді 2023 року, вона охопила 1009 респондентів.

Прогнози

Національний банк України та Кабінет міністрів припускають суттєве зниження "безпекових ризиків" на початку 2025 року. Раніше очікувалося, що це станеться в середині 2024 року.

Базовий сценарій жовтневого макропрогнозу НБУ побудований на консервативнішому, ніж у попередніх прогнозах, припущенні: "очікується збереження високих безпекових ризиків до кінця 2024 року", тоді як ще в липні НБУ припускав їхнє суттєве зниження в середині наступного року.

Крім того, проект бюджету до другого читання поданий з "урахуванням зміни припущення тривалості війни (впродовж 2024 року)". У вересні Кабінет міністрів очікував значне зниження "безпекових ризиків" у другій половині 2024 року.

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