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Украинцы ухудшили прогнозы по продолжительности восстановления страны после войны

Фото: на восстановление понадобится десять лет и больше (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Доля украинцев, считающих, что восстановление страны после победы в войне с Россией будет продолжаться до 10 лет или более, в ноябре 2023 года увеличилась до 73%. В марте так считали 60% респоендтов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Info Sapiens.

Только 23% украинцев считают, что для восстановления потребуется до пяти лет.

Такие же прогнозы украинцы дают и по восстановлению экономики: 70% считают, что этот процесс будет длиться до 10 лет и больше.

Исследование проводилось по заказу Transparency International Ukraine при поддержке Проекта USAID "Поддержка организаций-лидеров в противодействии коррупции в Украине "Взаимодействие". Вторая волна исследования была проведена в ноябре 2023 года, она охватила 1009 респондентов.

Прогнозы

Национальный банк Украины и Кабинет министров предполагают существенное снижение "рисков безопасности" в начале 2025 года. Раньше ожидалось, что это произойдет в середине 2024 года.

Базовый сценарий октябрьского макропрогноза НБУ построен на более консервативном, чем в предыдущих прогнозах, предположении: "ожидается сохранение высоких рисков безопасности до конца 2024 года", тогда как еще в июле НБУ предполагал их существенное снижение в середине следующего года.

Кроме того, проект бюджета ко второму чтению представлен с "учетом изменения предположения продолжительности войны (в течение 2024 года)". В сентябре Кабинет министров ожидал значительного снижения "рисков безопасности" во второй половине 2024 года.

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