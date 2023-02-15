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Українці погіршили очікування щодо курсу гривні та покращили щодо інфляції

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Україна, Середа 15 лютого 2023 10:56
Українці погіршили очікування щодо курсу гривні та покращили щодо інфляції Фото: українці очікують курс долара на рівні 41 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Інфляційні та курсові очікування українців в Україні у січні 2023 року змінилися різноспрямовано. Домогосподарства прогнозують зростання курсу долара та уповільнення інфляції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті НБУ.

За даними опитування компанії Info Sapiens, домогосподарства очікують курс упродовж наступних 12 місяців на рівні 41,16 грн/долар (в грудні минулого року - 40,29 грн/долар).

Українці погіршили очікування щодо курсу гривні та покращили щодо інфляції

Очікування українців щодо зростання споживчих цін упродовж року покращилися з 14,3% до 13,2%.

За даними НБУ, банкіри прогнозують курс на рівні 42,70 грн/долар. Крім того, фінансові аналітики прогнозують курс 41,11 грн/долар.

Банкіри очікують зростання споживчих цін у наступні 12 місяців на рівні 22,9%. Фінансові аналітики прогнозують інфляцію 18,1%.

Українці погіршили очікування щодо курсу гривні та покращили щодо інфляції

Нагадаємо, за даними щомісячного дослідження компанії Info Sapiens, у грудні 2022 року населення України стали менше побоюватися зростання цін і падіння гривні.

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