Українці погіршили очікування щодо курсу гривні та покращили щодо інфляції

Інфляційні та курсові очікування українців в Україні у січні 2023 року змінилися різноспрямовано. Домогосподарства прогнозують зростання курсу долара та уповільнення інфляції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті НБУ.

За даними опитування компанії Info Sapiens, домогосподарства очікують курс упродовж наступних 12 місяців на рівні 41,16 грн/долар (в грудні минулого року - 40,29 грн/долар). Очікування українців щодо зростання споживчих цін упродовж року покращилися з 14,3% до 13,2%. За даними НБУ, банкіри прогнозують курс на рівні 42,70 грн/долар. Крім того, фінансові аналітики прогнозують курс 41,11 грн/долар. Банкіри очікують зростання споживчих цін у наступні 12 місяців на рівні 22,9%. Фінансові аналітики прогнозують інфляцію 18,1%.