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Українці почали отримувати листи зі штрафами: що відбувається

П'ятниця 20 вересня 2024 18:31
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Українці почали отримувати листи зі штрафами: що відбувається Фото: ноутбук (freepik.com)
Автор: Ніна Єланська

На поштові скриньки українців невідомі шахраї почали розсилати повідомлення нібито від "господарського суду" певної області, у яких йдеться про "стягнення коштів" з рахунків громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС.

МВС України інформує, що такі повідомлення є фейковими. У відомстві розповіли як діють шахраї.

По-перше, вони маскують листи під домен gov.ua, в яких використані справжні назви ФОП та адреси. Надалі вони розсилають нібито "звичайні" PDF-файл, але насправді в них знаходиться шпигунська програма. При відкритті таких файлів вони отримують автоматичний доступ до пристрою

Також в МВС дали декілька порад щодо того, як захиститися від зловмисників:

  • не використовуйте публічні поштові сервіси з робочих комп’ютерів.
  • не відкривайте вкладення у підозрілих листах.
  • проігноруйте та видаліть такий лист.

"Бережіть себе та дотримуйтеся правил кібергігієни", - побажали у відомстві.

Нагадаємо, минулого місяці на додаток Monobank декілька діб поспіль здійснювалася кібератака. З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році, росіяни неодноразово намагалися атакувати українських громадян та державні установи в Інтернеті. Окрім цього, ворог намагається отримати доступ до пристроїв українських користувачів, тому правоохоронці та українські кіберфахівці закликають громадян бути уважними та не відкривати підозрілі сайти, листи, а також не завантажувати невідомі файли.

Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд розцінює кібератаки на Україну як воєнні злочини.

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