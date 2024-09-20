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Украинцы начали получать письма со штрафами: что происходит

Пятница 20 сентября 2024 18:31
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Украинцы начали получать письма со штрафами: что происходит Фото: ноутбук (freepik.com)
Автор: Нина Еланская

На почтовые ящики украинцев неизвестные мошенники начали рассылать сообщения якобы от "хозяйственного суда" определенной области, в которых говорится о "взыскании средств" со счетов граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД.

МВД Украины информирует, что такие сообщения являются фейковыми. В ведомстве рассказали, как действуют мошенники.

Во-первых, они маскируют письма под домен gov.ua, в которых использованы настоящие названия ФЛП и адреса. В дальнейшем они рассылают якобы "обычные" PDF-файл, но на самом деле в них находится шпионская программа. При открытии таких файлов они получают автоматический доступ к устройству.

Также в МВД дали несколько советов по поводу того, как защититься от злоумышленников:

  • не используйте публичные почтовые сервисы с рабочих компьютеров.
  • не открывайте вложения в подозрительных письмах.
  • проигнорируйте и удалите письмо.

"Берегите себя и соблюдайте правила кибергигиены", - пожелали в ведомстве.

Напомним, в прошлом месяце в дополнение Monobank несколько суток подряд осуществлялась кибератака. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году россияне неоднократно пытались атаковать украинских граждан и государственные учреждения в Интернете. Кроме того, враг пытается получить доступ к устройствам украинских пользователей, поэтому стражи порядка и украинские киберспециалисты призывают граждан быть внимательными и не открывать подозрительные сайты, письма, а также не загружать неизвестные файлы.

Напомним, что Международный уголовный суд расценивает кибератаки в Украине как военные преступления.

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