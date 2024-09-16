Українці почали отримувати листи про обстріл Рівненської АЕС та радіацію: ЦПД спростовує фейк

У фейкових повідомленнях також зазначаються інструкції щодо евакуації та посилання на підозрілі ресурси.

ДСНС офіційно заявила, що такі листи не розсилалися, а їхні поштові скриньки не були зламані. Подібні повідомлення є частиною російської інформаційної атаки з метою викликати паніку серед населення та дискредитувати держструктури.

"Ймовірно, ці листи розсилалися через поштові скриньки-двійники та є частиною російської інформаційної атаки з метою посіяти паніку серед населення, дискредитувати українські держструктури та знизити рівень довіри до них", - пояснили в Центрі протидії дезінформації.

Українців закликають позначати такі листи як спам і не переходити за вказаними посиланнями. У разі переходу на шахрайські ресурси варто негайно звернутися до Кіберполіції.

Інформаційні атаки росіян

Росія систематично проводить інформаційні атаки проти України, використовуючи фейки, дезінформацію та маніпуляції для впливу на суспільну думку. Росіяни поширювали вигадані історії про "перемоги" російських військових у боях, які насправді не мали місця. У різні періоди війни вони запускали фейкові повідомлення про нібито "необхідність негайної евакуації великих" українських міст, щоб посіяти паніку серед населення та дестабілізувати ситуацію.

Наприклад, зараз російська пропаганда активно поширює фейк щодо підготовки Україною нібито "інсценування російського ракетного удару по дитячому закладу на підконтрольній Києву території".