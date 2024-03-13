Українці почали частіше робити покупки, але продовжують економити, - дослідження

Інші, такі як купівля електроніки та побутової техніки, одягу і взуття, зросли на 25% і 14% відповідно, порівнюючи з 2022 роком.

Економія

У 2023 році тенденція економити серед українських споживачів зберігається. Залежно від категорії товарів, економлять від 41% до 77% українців. Попри те, що показник все ще високий, спостерігається позитивна динаміка, як порівняти з 2022 роком (47%-86%). Найменше економлять на лікарських засобах, дитячих товарах та купівлі готової їжі.

Щодо продуктів харчування, які становлять значну частку чека українців, то витрати в цьому сегменті зросли у 32% споживачів. Значна частина українців купує їжу (47%) та ліки (43%) про запас.

Водночас українці переосмислюють свої харчові звички та змінюють пріоритети. Відвідування ресторанів і барів у 2023 році скоротилося: 55% опитаних роблять це значно рідше, що на 24 в. п. менше, ніж у 2022 році. Натомість зростає популярність приготування їжі вдома (50%), найбільше це стосується тимчасово безробітних (53%), фрилансерів (72%) і тих, хто займається домогосподарством (59%).

Дозвілля продовжує бути не в пріоритеті витрат - 65% респондентів економлять на розвагах поза домом, а 58% рідше, ніж минулого року, відвідують кінотеатри та концерти. Проте онлайн-розваги стають все більш популярними: 32% українців збільшили витрати на перегляд ТБ та стримінгових каналів.

Онлайн-шопінг стає все більш популярним серед українців

Онлайн-сегмент продовжує розвиватися: частота онлайн-замовлень збільшилась на 12%. Найчастіше в інтернеті українці купують електроніку та побутову техніку (26%), косметику та парфумерію (19%), а також одяг та взуття (17%).

Офлайн залишається важливим форматом купівлі в житті українців. Якщо порівнювати з 2022 роком, коли через повномасштабне вторгнення та питання безпеки частота офлайн-покупок суттєво скоротилася до 50%, то цього року спостерігається відновлення: кількість покупок збільшилась на 9%. Найчастіше в традиційних магазинах купують їжу (85%), алкогольні напої (79%), товари для дому та побутову хімію (72%).

Більш ніж половину бюджету українці витрачають на їжу та обов’язкові платежі

Цього року було проведено порівняння споживацьких настроїв українців з настроями споживачів у Німеччині, Польщі, США, Канаді, ПАР та із середнім світовим показником.

Українці найбільше серед жителів інших країн, у яких проводилось дослідження, витрачають на продукти харчування та обов’язкові платежі. Цей показник сягає 66%, що понад удвічі більше, ніж середній світовий показник. Україна - єдина серед досліджуваних країн, де витрати на цю категорію перевищують 50%.

Українці значно менше витрачають на товари та послуги, які не є необхідними для базового існування. Найбільш помітна різниця у розподілі бюджету на такі категорії:

Дозвілля (включно з ресторанами/кафе), відпочинок і туризм: українці витрачають 2% свого бюджету на цю категорію, у той час як жителі Німеччини - 17%, Польщі - 15%, США - 19%, Канади - 15%, ПАР - 17%.

Електроніка, побутова техніка та товари домашнього вжитку: українці витрачають 2% бюджету на цю категорію, жителі Німеччини - 10%, Польщі - 12%, США - 12%, Канади - 10%, ПАР - 14%.

У таких категоріях, як одяг та взуття, охорона здоров’я, транспортні витрати та цифрові послуги, немає відчутної різниці між українцями та жителями порівнюваних країн.

Опитування українців, яке лягло в основу дослідження, проводилось з 13 до 28 листопада 2023 року. В ньому взяли участь понад 1000 жителів України віком від 18 років, які користуються смартфонами. Опитування охопило всі регіони України (за винятком тимчасово окупованих територій).

Для збору даних використовувався кількісний метод - онлайн-опитування за квотованою вибіркою, що відповідає соціально-демографічному портрету населення України.

Нагадаємо, у січні 2024 року 32% українців оцінювали рівень доброту власної родини як поганий, 52% ˗ як не поганий і не добрий, 12,5% ˗ як добрий.

При цьому 11% заявляють, що ледве зводять кінці з кінцями, грошей не вистачає навіть на необхідні продукти (до війни - 9%).

Частка тих, хто відповідає, що їм вистачає коштів лише на харчування та на придбання необхідних недорогих речей, становить 38%.

Ще 40% заявили, що у цілому на життя вистачає, але придбання речей тривалого вжитку, таких як меблі, холодильник, телевізор, уже викликає труднощі.

Крім того, сказали "живемо забезпечено, але зробити деякі покупки ми поки що не в змозі (купити квартиру, автомобіль тощо)" ще 8%.

Заявили "можемо собі дозволити придбати практично все, що хочемо", 0,7% опитаних.