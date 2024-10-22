Українці почали активніше купувати вживані авто з-за кордону: названі лідери ринку

Українці у вересні почали значно активніше купувати вживані авто. Так, за 9 місяців з початку року українці придбали 50,1 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легкових машин віком до 5 років, що на 60% більше, ніж торік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтопром".
Загалом, з січня по вересень 2024 року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 176 тисячі легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили понад 28% від цієї кількості. Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 40%.
Далі йдуть:
Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:
При цьому загалом серед усіх ввезених вживаних авто частка дизельних машин становила 25%, що на 6 відсоткових пунктів менше, ніж торік, а їх середній вік становив 10,4 року.
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