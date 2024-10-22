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Українці почали активніше купувати вживані авто з-за кордону: названі лідери ринку

Фото: українці почали активніше купувати вживані авто з-за кордону (nissannews.com)
Автор: Константин Широкун

Українці у вересні почали значно активніше купувати вживані авто. Так, за 9 місяців з початку року українці придбали 50,1 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легкових машин віком до 5 років, що на 60% більше, ніж торік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтопром".

Загалом, з січня по вересень 2024 року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 176 тисячі легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили понад 28% від цієї кількості. Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 40%.

Далі йдуть:

  • бензинові авто – 39%;
  • дизельні – 10%;
  • гібридні – 7%;
  • авто з ГБО – 4%.

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:

  • Tesla Model Y - 3231 од.;
  • Tesla Model 3 - 2885 од.;
  • Hyundai Kona - 1635 од.;
  • Nissan Rogue - 1622 од.;
  • Mazda CX-5 - 1598 од.;
  • Volkswagen Tiguan - 1429 од.;
  • Volkswagen Golf - 1144 од.;
  • Nissan Leaf - 1078 од.;
  • Kia Niro - 998 од.;
  • Audi Q5 - 966 од.

При цьому загалом серед усіх ввезених вживаних авто частка дизельних машин становила 25%, що на 6 відсоткових пунктів менше, ніж торік, а їх середній вік становив 10,4 року.

 

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