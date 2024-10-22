Украинцы начали активнее покупать подержанные авто из-за рубежа: названные лидеры рынка

Украинцы в сентябре начали гораздо активнее покупать подержанные автомобили. Так, за 9 месяцев с начала года украинцы приобрели 50,1 тысячи ввозимых из-за рубежа подержанных легковых машин в возрасте до 5 лет, что на 60% больше, чем в прошлом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укравтопром ".
Всего с января по сентябрь 2024 года свою первую регистрацию в Украине прошли 176 тысяч легковых авто с пробегом. Следовательно, авто в возрасте до 5 лет составили более 28% от этого количества. Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили – 40%.
Дальше идут:
Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовались:
При этом среди всех ввозимых подержанных авто доля дизельных машин составляла 25%, что на 6 процентных пунктов меньше, чем в прошлом году, а их средний возраст составил 10,4 года.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.