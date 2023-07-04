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Українці оцінили зміну свого добробуту з початку війни

Фото: очікування під час війни зменшилися (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Самооцінка населенням свого добробуту практично не змінювалася після російського вторгнення і тримається на приблизно подібному рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Зокрема, частка респондентів з дуже низьким рівнем фінансового становища становила 9% перед вторгнення, а станом на травень 2023 року становить 7%.

"Утім, потрібно враховувати, що зараз ще є 33% респондентів з "низьким" добробутом, тобто загалом наразі в Україні 39% мають "дуже низький" або "низький" добробут (перед вторгненням аналогічний показник становив 41%)", - зазначають соціологи.

Частка людей з "середнім" добробутом в період між лютим 2022 року і травнем 2023 року була доволі стабільною на рівні 35-36%.

Частка людей з "високим" добробутом становила 22% перед вторгненням, після вторгнення знизилася до 16-17%, але станом на травень 2023 року повернулася до рівня 23%.

"Попри об’єктивне зниження доходів двох третин населення України самооцінки добробуту майже не змінилися, бо запити людей під час війни суттєво знизилися вони частіше задовольняються тим, що мають, і вважають, що їм вистачає на їжу чи одяг навіть за істотного зниження доходів", - йдеться в повідомлені.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 26 травня - 5 червня 2023 року серед 2013 респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, об’єктивно фінансова ситуація українців після початку війни дуже сильно погіршилася. Нещодавнє опитування КМІС показує, що 64% українців відчувають зниження доходу, а 27% унаслідок вторгнення втратили роботу, значна кількість втратили майно і житло.

Відзначимо, українці під час війни зменшили фінансові очікування. У грудні 2022 року українці вважали, середня сума, яка необхідна, щоб жити нормально, становить 14 231 гривню на місяць.

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