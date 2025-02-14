Українці оцінили стан справ в країні через три роки після початку війни

На початку лютого 2025 року українців 38% вважають, що справи розвиваються в правильному напрямку. Це мінімальний рівень з початку війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані КМІС.

На початку повномасштабного вторгнення 68% вважали, що справи загалом розвиваються у правильному напрямку, а вважали напрямок неправильним - 16%.

Далі частка тих, хто говорив про правильний напрямок, поступово знижувалася і водночас зростала частка тих, хто говорив про неправильний напрямок.

Як зазначать соціологи, деяке зростання у квітні 2024 року, можливо, пов’язане з тим, що опитування було проведене після схвалення США допомоги Україні після тривалої затримки.

Станом на початок лютого 2025 року 38% вважали, що справи розвиваються в правильному напрямку, а 46% вважали, що справи розвиваються у неправильному напрямку.



Коментар КМІС

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, опитування КМІС наприкінці 2024 року показували, що попри всі складні обставини та невизначеність, більшість українців зберігали оптимістичні погляди на майбутнє. Водночас дійсно є тенденція до зростання песимізму, а результати поточного опитування щодо напрямку справ додатково показують, що є багато питань, які турбують українців.

"Україна вже майже три роки живе в умовах повномасштабної війни, а виклики початку 2025 року - війна з Росією, співробітництво з міжнародними партнерами, внутрішні питання - здається, лише загострюються", - сказав він.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування серед 1000 респондентів 2-6 лютого 2025 року. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій). Також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.