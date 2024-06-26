Українці оцінили рівень добробуту своєї сім’ї та перспективи на найближчі роки

Станом на червень 2024 року 37% українців оцінювали рівень добробуту власної родини як поганий, 47% ˗ як не поганий і не добрий, 14% ˗ як добрий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.
При цьому 13% заявляють, що ледве зводять кінці з кінцями, грошей не вистачає навіть на необхідні продукти (до війни - 9%).
Частка тих, хто відповідає, що їм вистачає коштів лише на харчування та на придбання необхідних недорогих речей, становить 38%.
Ще 39% заявили, що у цілому на життя вистачає, але придбання речей тривалого вжитку, таких як меблі, холодильник, телевізор, уже викликає труднощі.
Крім того, сказали "живемо забезпечено, але зробити деякі покупки ми поки що не в змозі (купити квартиру, автомобіль тощо)" ще 8%.
Заявили "можемо собі дозволити придбати практично все, що хочемо", 0,6% опитаних.
Опитування проведене Центром Разумкова з 6 до 12 червня 2024 року методом face-to-face в усіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих та територій, на яких тривають бойові дії. Опитано 2016 респондентів, теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Нагадаємо, за даними НБУ, у 2024 році реальні доходи населення Україні помітно зростають через підвищення зарплат, пенсій та зниження інфляції. Зарплату рухає вгору посилення конкуренції за працівників.