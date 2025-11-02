Українці отримають по 3000 км на "безкоштовні" потяги: відповіді на головні питання

Чому йдеться саме про 3000 км?

"Ця відстань символічно покриває найдовший наявний залізничний маршрут Україною туди-зворотно (із Запоріжжя до Ужгорода), тож дасть можливість відкрити країну всім, де б хто не жив", - пояснила "УЗ".

Зазначається, що наразі компанія думає над опціями щодо невикористаних кілометрів.

Чи додасть програма навантаження на пасажирообіг?

"3,000 кілометрів" покликані розвантажити найпіковіші періоди: чимало пасажирів готові змінювати дату і навіть місяць подорожі за суттєво нижчої ціни. Для порівняння: у серпні, коли надскладно взяти квитки хоч кудись, залізниця перевозить 2,6 млн пасажирів, а в лютому лише 1,9 млн", - йдеться у дописі компанії.

"Укрзалізниця" зазначила, що в період з меншим навантаженням є можливість дозаповняти місця та пропонувати подорожі "за кілометри".

Зазначається, що подорожі у "низький сезон" можуть стимулювати інші суміжні сфери внутрішнього туризму. Крім того, українці, яким неважливий час поїздки, матимуть стимул подорожувати поза піком.

"А ось у періоди, коли на залізничні перевезення підвищений попит (той же грудень) – фокус програми буде на тому, щоб допомогти жителям прифронтових громад, які найбільше потерпають від обстрілів та знеструмлень: поїздки "за кілометри" будуть доступними саме для поїздів звідти", - наголошує "УЗ".

Як фінансуватиметься програма?

"Ця програма розгортається паралельно зі стартом системної компенсації реальної собівартості пасажирських перевезень. Це покращить ситуацію для залізниці, а разом із тим збереже доступність подорожей для всіх українців", - пояснила компанія.

Додаткові пасажири, які подорожуватимуть "за кілометри", будуть дозаповнювати місця, тому не додаватимуть витрат. Водночас зазначається, що пасажирські перевезення підтримую платники податків, тому вони мають відчути цей ефект.

"Паралельно вводитимуться додаткові сервіси для тих, хто готовий платити - в категоріях СВ, 1 клас, міжнародні поїзди. Відповідні додаткові доходи перекриватимуть вартість поїздок "за кілометри", щоб не збільшувати потребу в державному фінансуванні", - розповіла "Укрзалізниця".

Що буде з заробітними платами залізничників?

"3,000 кілометрів розгортаються паралельно із стартом системної державної підтримки пасажирських перевезень Укрзалізниці", - розповіла компанія.

Зазначається, що перехід на покриття реальних витрат пасажирських перевезень державою дозволить покращити фінансову ситуацію залізниці та зберегти робочі місця.