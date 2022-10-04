Українці за останній місяць збільшили купівлю валюти у банках у 1,5 рази

Таким чином, у вересні українці збільшили купівлю валюти порівняно із серпнем, коли українці купили 106,6 млн доларів.

Всього з початку 2022 року населення продало валюти на 10 378,2 млн доларів і купило на 9 997,6 млн доларів. Чистий продаж склав 380,7 млн доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України з 21 липня дозволив банкам продавати населенню безготівкову валюту за умови розміщення на депозит терміном більше трьох місяців.

Дані показують, що за серпень населення купило безготівкову валюту на 200,2 млн доларів.