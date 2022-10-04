Українці за останній місяць збільшили купівлю валюти у банках у 1,5 рази

Населення України у вересні 2022 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1 469,1 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 638,7 млн доларів. Чиста купівля валюти склала 169,6 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті Національного банку України (НБУ).
Таким чином, у вересні українці збільшили купівлю валюти порівняно із серпнем, коли українці купили 106,6 млн доларів.
Всього з початку 2022 року населення продало валюти на 10 378,2 млн доларів і купило на 9 997,6 млн доларів. Чистий продаж склав 380,7 млн доларів.
Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України з 21 липня дозволив банкам продавати населенню безготівкову валюту за умови розміщення на депозит терміном більше трьох місяців.
Дані показують, що за серпень населення купило безготівкову валюту на 200,2 млн доларів.
Нагадаємо, всього за 2021 рік населення продало валюти на 26 208,0 млн. доларів і купило на 24 614,0 млн. доларів. Чистий продаж склав 1 594,1 млн доларів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .