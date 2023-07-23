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Українці в окупації та за кордоном можуть отримати безоплатну юридичну допомогу: деталі

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Неділя 23 липня 2023 16:24
Українці в окупації та за кордоном можуть отримати безоплатну юридичну допомогу: деталі Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Громадяни України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або за межами країни, можуть отримати безоплатну правову допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Роз’яснення з будь-яких правових питань надаються дистанційно. Способи звернення до системи БПД зазначені в інфографіці.

Українці в окупації та за кордоном можуть отримати безоплатну юридичну допомогу: деталі

Фото: Пам'ятка (minre.gov.ua)

"Питання надання правничої допомоги українцям, які перебувають у тимчасовій окупації або за кордоном, постійно перебуває у фокусі уваги Координаційного штабу з питань забезпечення виїзду громадян України з ТОТ", - йдеться у повідомленні.

Допомога переселенцям

Після початку повномасштабної війни багато українців опинилися за кордоном, а інша частина - переїхала до більш безпечних регіонів країни. Для ВПО в Україні діє проєкт, за яким вони можуть отримати житло від інших співвітчизників. Тепер таку допомогу зможуть надавати й українці за кордоном.

Після введення в Україні воєнного стану держава переглянула свій підхід до виплат людям, які змушені були змінити місце проживання через військові дії. Розмір такої допомоги на проживання становить для осіб з інвалідністю та дітей – 3000 гривень, а для всіх інших – 2000 гривень.

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