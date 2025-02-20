Українці обрали найкращу економічну модель для країни

Державне регулювання економіки підтримав 31% опитаних. Ці респонденти згодні з тим, що економіка повинна регулюватися переважно державою, а доходи громадян мають перерозподілятися через високе оподаткування заможніших верств населення.

Ринкове регулювання економіки, за якої доходи громадян залежать від їхніх власних зусиль, найбільше підтримують респонденти, які проживають у західних областях (65%), а найменше - респонденти зі східних областей (50%). Різниця в частоті обрання цього варіанту відповіді між респондентами з різних макрорегіонів переважно є наслідком більшої частки респондентів зі східних областей, які не змогли визначитися з одним варіантом відповіді серед запропонованих.

Вкрай бідні та бідні респонденти більш схильні підтримувати державне регулювання ринку та перерозподіл за рахунок вищого оподаткування заможних осіб, ніж умовно забезпечені та забезпечені респонденти: 38% і 37% порівняно з 26% і 25% відповідно. Однак навіть серед бідних та вкрай бідних респондентів відносна більшість надає перевагу вільному ринку та покладанню на власні сили.

Опитування проведено Фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології у період з 6 грудня 2024 року по 9 січня 2025 року. Усього було опитано 2580 респондентів віком від 18 років, які проживають на контрольованих урядом України територіях, крім Донецької, Сумської і Херсонської областей, де опитування не проводилося через безпекові обмеження.