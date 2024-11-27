Українці у Німеччині все більше планують не повертатися додому: у чому причина окрім війни

Українські біженці у Німеччині дедалі більше планують не повертатися додому, в Україну. Це також підтвердив нещодавнє опитування у Берліні, де близько 65% українців заявили про своє бажання залишитися в місті на постійній основі.

Про це заявив Марк Зайберт, президент Державного управління у справах біженців (LAF), повідомляє РБК-Україна з посиланням на Süddeutsche Zeitung .

Також за результатами опитувань у притулку для надзвичайних ситуацій у Тегелі, настрої українських біженців також змінилися. Якщо півтора року тому більшість людей хотіла повернутися додому, то зараз вони хочуть залишитися у Німеччині.

Зазначається, що на бажання українців залишитися у Німеччині вказує і те, що вони активніше почали відвідувати курси німецької мови, а також дедалі більше беруть участь у ярмарках вакансій. Своєю чергою це свідчить про їхній інтерес до інтеграції та працевлаштування.

Наприклад, нещодавній ярмарок вакансій у Тегелі зібрав значну кількість учасників, які шукають роботу.

За оцінками німецької влади, у Берліні проживає 50-60 тисяч українців.

Також повідомляється, що у притулках для біженців Державного управління у справах біженців наразі перебуває близько 9 тисяч українців, з яких 3 тисячі - у Тегелі.

Зазначається, що багато українських біженців орендують житло або проживають у місцевих жителів.

Окрім цього, українці мають інший статус, ніж шукачі притулку, що дозволяє їм працювати та користуватися соціальними пільгами. Вони мають доступ до медичного обслуговування та різних програм підтримки.

У нашому матеріалі ви можете дізнатися про те, скільки платять українцям у Німеччині та чи надають житло.