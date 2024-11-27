Украинцы в Германии все больше планируют не возвращаться домой: в чем причина, кроме войны
Украинские беженцы в Германии все больше планируют не возвращаться домой, в Украину. Это также подтвердило недавний опрос в Берлине, где около 65% украинцев заявили о своем желании остаться в городе на постоянной основе.
Об этом заявил Марк Зайберт, президент Государственного управления по делам беженцев (LAF), сообщает РБК-Украина со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.
Также по результатам опросов в приюте для чрезвычайных ситуаций в Тегеле настроения украинских беженцев также изменились. Если полтора года назад большинство людей хотели вернуться домой, то сейчас они хотят остаться в Германии.
Отмечается, что по желанию украинцев остаться в Германии указывает и на то, что они активнее стали посещать курсы немецкого языка, а также все больше участвуют в ярмарках вакансий. В свою очередь это свидетельствует об их интересе к интеграции и трудоустройству.
Например, недавняя ярмарка вакансий в Тегеле собрала значительное количество участников, ищущих работу.
По оценкам немецких властей, в Берлине проживает 50-60 тысяч украинцев.
Также сообщается, что в приютах для беженцев Государственного управления по делам беженцев находится около 9 тысяч украинцев, из которых 3 тысячи - в Тегеле.
Отмечается, что многие украинские беженцы арендуют жилье или проживают у местных жителей.
Кроме того, украинцы имеют иной статус, чем искатели убежища, что позволяет им работать и пользоваться социальными льготами. Они имеют доступ к медицинскому обслуживанию и разным программам поддержки.
В нашем материале вы можете узнать, сколько платят украинцам в Германии и предоставляют ли жилье.
Ранее в комментарии для РБК-Украина глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк рассказывала о том,что должно сделать государство и бизнес, чтобы вернуть украинцев домой.
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