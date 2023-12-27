Українці негативно ставляться лише до однієї європейської країни-сусіда

При цьому уявлення українців про те, як угорське населення ставиться до України, також переважно негативне: так вважають 37% населення. Ще 17% вважають, що угорці ставляться до України позитивно, а 29% - нейтрально.

Лідером за рівнем позитивного ставлення українців до сусідніх країн є Польща. Так, 66% українців ставлять до Польщі позитивно, тоді як негативно - лише 8%, а 22% громадян виказують нейтральне ставлення.

Кожен другий українець (51%) вважає, що населення Польщі позитивно ставиться до України, тоді як 13% респондентів вважають, що поляки негативно налаштовані до України.

Позитивне ставлення у структурі суспільної думки переважає як до Молдови (49,5% проти 8% негативного), так і до Румунії (47% проти 9%, відповідно). Нейтрально ж до обох країн ставляться по 38% українців. Громадська думка щодо Словаччини порівну розділилася між тими, хто має нейтральне ставлення до цієї країни, і тими, хто має позитивне сприйняття (по 38,5%).

Лідером антирейтингу серед сусідів (Росія не була включена до цього переліку) є Білорусь. Так, 78% українців наразі негативно ставляться до Білорусі, причому більшість із них (58%) - однозначно негативно. Нейтральне ставлення демонструють 12% (найменший показник нейтральності серед усіх сусідів), а от позитивно наприкінці 2023 року до Білорусі ставляться менше 5%.

Водночас переважна більшість українців вважає, що і населення Білорусі ставиться до України негативно (61%, з яких 41% - однозначно негативно). У позитивне ставлення жителів Білорусі до України вірять лише 7% українців.

Опитування проведено фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 8 по 15 грудня 2023 року серед 2019 респондентів. Опитування проводилося на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, прем'єр Угорщини Віктор Орбан займає відверто проросійську позицію. Він часто робить заяви поти України та блокує допомогу ЄС Укаїні.

Угорщина є єдиною європейською країною, яку українці вважають ворожою. За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", Угорщина у 2022 році перейшла для українців до категорії ворожих країн.