Украинцы негативно относятся только к одной европейской стране-соседу

При этом представление украинцев о том, как венгерское население относится к Украине, также в основном негативное: так считают 37% населения. Еще 17% считают, что венгры относятся к Украине позитивно, а 29% - нейтрально.

Лидером по уровню позитивного отношения украинцев к соседним странам является Польша. Так, 66% украинцев относятся к Польше позитивно, тогда как негативно - только 8%, а 22% граждан выражают нейтральное отношение.

Каждый второй украинец (51%) считает, что население Польши позитивно относится к Украине, в то время как 13% респондентов считают, что поляки негативно настроены к Украине.

Позитивное отношение в структуре общественного мнения преобладает как к Молдове (49,5% против 8% негативного), так и к Румынии (47% против 9% соответственно). Нейтрально к обеим странам относятся по 38% украинцев. Общественное мнение по поводу Словакии поровну разделилось между теми, кто имеет нейтральное отношение к этой стране, и теми, кто имеет положительное восприятие (по 38,5%).

Лидером антирейтинга среди соседей (Россия не была включена в этот список) является Беларусь. Так, 78% украинцев негативно относятся к Беларуси, причем большинство из них (58%) - однозначно негативно. Нейтральное отношение демонстрируют 12% (наименьший показатель нейтральности среди всех соседей), а вот в конце 2023 года позитивно к Беларуси относятся менее 5%.

В то же время, подавляющее большинство украинцев считают, что и население Беларуси относится к Украине негативно (61%, из которых 41% - однозначно негативно). В позитивное отношение жителей Беларуси к Украине верят только 7% украинцев.

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 8 по 15 декабря 2023 среди 2019 респондентов. Опрос проводился на территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан занимает откровенно пророссийскую позицию. Он часто делает заявления против Украины и блокирует помощь ЕС в Украине.

Венгрия является единственной европейской страной, которую украинцы считают враждебной. По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", Венгрия в 2022 году перешла для украинцев в категорию враждебных стран.