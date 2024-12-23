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Українці назвали умови для початку мирних переговорів з Росією

Україна, Понеділок 23 грудня 2024 12:22
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Українці назвали умови для початку мирних переговорів з Росією Фото: українці назвали умови для початку переговорів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Абсолютна більшість українців (73%) переконані, що Росія має виконати певні умови, аби Україна погодилася на початок мирних переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

Не згодні з цим 7% респондентів, і ще 20% не визначилися з позицією.

Українці назвали умови для початку мирних переговорів з Росією

Серед умов, які, на думку респондентів, має виконати Росія для початку мирних переговорів, згадуються:

  • припинення обстрілів українських територій, які наразі не є окупованими й де не ведуться бойові дії (54%),
  • виведення Росією військ з усієї території України в міжнародно визнаних кордонах (46,5%),
  • виведення Росією військ з територій, окупованих після 24 лютого 2022 року (окремі райони Донецької та Луганської областей, а також Крим лишаються окупованими) - 35%,
  • виведення Росією військ з території Запорізької АЕС - 31%,
  • тимчасове припинення вогню російськими військами - 27%,
  • введення Росією військ з території України в міжнародно визнаних кордонах, за виключенням Криму - 16%.

Українці назвали умови для початку мирних переговорів з Росією

Опитування проведено фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Центром Разумкова з 29 листопада по 14 грудня 2024 року на територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Методом face-to-face опитано 1518 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,6%

Нагадаємо, серед українців домінує переважно скептичне ставлення до "переговорів заради переговорів" з Росією. За даними опитування на замовлення центру "Нова Європа", дві третини (64,1%) українців вважають, що на переговори з Росією йти не варто, якщо Україна не отримає реальних безпекових гарантій зі сторони Заходу.

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