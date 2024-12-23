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Украинцы назвали условия для начала мирных переговоров с Россией

Украина, Понедельник 23 декабря 2024 12:22
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Украинцы назвали условия для начала мирных переговоров с Россией Фото: украинцы назвали условия для начала переговоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Абсолютное большинство украинцев (73%) убеждены, что Россия должна выполнить определенные условия, чтобы Украина согласилась на начало мирных переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

Не согласны с этим 7% респондентов, и еще 20% не определились с позицией.

Украинцы назвали условия для начала мирных переговоров с Россией

Среди условий, которые, по мнению респондентов, должна выполнить Россия для начала мирных переговоров, упоминаются:

  • прекращение обстрелов украинских территорий, которые пока не являются оккупированными и где не ведутся боевые действия (54%),
  • вывод Россией войск со всей территории Украины в международно признанных границах (46,5%),
  • вывод Россией войск с территорий, оккупированных после 24 февраля 2022 года (отдельные районы Донецкой и Луганской областей, а также Крым остаются оккупированными) - 35%,
  • вывод Россией войск с территории Запорожской АЭС - 31%,
  • временное прекращение огня российскими войсками - 27%,
  • введение Россией войск с территории Украины в международно признанных границах, за исключением Крыма - 16%.

Украинцы назвали условия для начала мирных переговоров с Россией

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" совместно с Центром Разумкова с 29 ноября по 14 декабря 2024 года на территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Методом face-to-face опрошено 1518 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,6%

Напомним, среди украинцев доминирует преимущественно скептическое отношение к "переговорам ради переговоров" с Россией. По данным опроса по заказу центра "Новая Европа", две трети (64,1%) украинцев считают, что на переговоры с Россией идти не стоит, если Украина не получит реальных гарантий безопасности со стороны Запада.

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