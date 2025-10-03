Українці назвали умови миру з Росією: жодних поступок Путіну

У вересні 2025 року, більшість українців вважають мінімальною умовою мирної угоди звільнення територій, захоплених після 24 лютого 2022 року. Так відповіли 31,8% опитаних.

Ще 28,2% назвали обов’язковою умовою відновлення кордонів 1991 року. Водночас 20,7% готові допустити фіксацію кордонів по лінії фронту, а лише 6,2% - повне виведення військ з усіх чотирьох окупованих областей у межах їхніх адмінкордонів.



Чим готові поступитися

На запитання, чим би українці були готові поступитися під час переговорів з Росією, 62,3% відповіли - нічим. Лише 8,1% висловили готовність віддати частину територій, а 10,1% - відмовитися від прозахідного вектора розвитку.

Ще 19,5% респондентів вагалися з відповіддю.



Чи вірять у дотримання миру

Дві третини (64,2%) українців переконані, що Росія порушить будь-яку мирну угоду, щойно це буде зручно. Лише 13,1% вірять, що угоди дотримуватимуться обидві сторони.

Водночас 5,8% вважають, що і Україна, і Росія можуть порушити домовленості, а 1,8% - що агресором після угоди виступить саме Україна.



Ставлення до вимог Путіна

Українці категорично відкидають ключові умови, висунуті Володимиром Путіним. 90,2% не погоджуються на повне виведення військ з усіх територій окупованих областей, 89,4% - на закріплення їхнього статусу як регіонів Росії.

Також 83,1% виступають проти скасування західних санкцій. Водночас ідею нейтрального, позаблокового статусу України у Конституції відхилили 68,1% респондентів, тоді як 18,2% готові її підтримати.



Опитування проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 12 по 17 вересня 2025 року. Опитано 1210 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,9%.