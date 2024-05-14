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Українці назвали ціль російських ударів по електростанціях

Фото: Росія намагається зруйнувати енергосистему, вважають українці (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Більшість (74%) респондентів вважають, що ракетні удари по енергооб'єктах є довгостроковою стратегією РФ, спрямованою на руйнування української енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Ще 7% мають думку, що такі дії є епізодичними. Близько 19% - не визначилися з цього питання.

Близько 80% опитаних знають про удари по енергетичних об’єктах, з них 38% добре поінформовані, 43% поінформовані частково, 12% знають дуже мало. Нічого не знають про удари 6%. Мешканці міст та центральних областей мають вищу обізнаність. 

Більше половини (57%) респондентів зустрічали в мережі фото-, або відеоматеріали, які демонструють масштаб руйнувань енергетичних об’єктів. Опитані з міст та більш забезпечені групи зустрічали такі матеріали частіше.

Третина опитаних (35%) вважають, що енергетична інфраструктура повністю витримує виклики у формі ракетних ударів, натомість більшість (56%) - вважають, що витримує частково; ще 4% оцінюють ситуацію як дуже критичну.

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 6-8 травня 2024 року серед 1200 респондентів. Опитування проводилося в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 2,8%.

Нагадаємо, в березні 2024 року російська армія відновила удари по енергосистемі України. Втрати були найбільшими з початку війни. Були зруйновані теплові електростанції, постраждали і гідроелектростанції.

Як заявив міністр енергетики Герман Галущенко, Україна втратила близько 8 гВт потужності в системі. За його словами, у травні 2021 року у пікові години було до 25 гВт.

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