Украинцы назвали цель российских ударов по электростанциям

Еще 7% считают, что такие действия являются эпизодическими. Около 19% не определились по этому вопросу.

Около 80% опрошенных знают об ударах по энергетическим объектам, из них 38% хорошо информированы, 43% информированы частично, 12% знают очень мало. Ничего не знают об ушибах 6%. Жители городов и центральных областей обладают более высокой осведомленностью.

Более половины (57%) респондентов встречали в сети фото- или видеоматериалы, демонстрирующие масштаб разрушений энергетических объектов. Опрошенные из городов и более обеспеченные группы встречали такие материалы чаще.

Треть опрошенных (35%) считают, что энергетическая инфраструктура полностью выдерживает вызовы в форме ракетных ударов, большинство (56%) - считают, что выдерживает частично; еще 4% оценивают ситуацию как очень критическую.

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" 6-8 мая 2024 года среди 1200 респондентов. Опрос проводился во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,8%.