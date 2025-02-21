Українці назвали прийнятні умови мирних переговорів та припинення вогню

Тільки 2% заявили, що припинення вогню можливе без будь-яких умов, а 11% взагалі проти припинення вогню.

За даними опитування, 91% респондентів виступають проти переговорів США і Росії щодо припинення війни без участі України.

Водночас, значна частина українців (64%) підтримують прямі переговори України з РФ, і цей показник зростає в динаміці.

Більшість опитаних (81%) вважають реальним шляхом закінчення війни пошук компромісного рішення на переговорах із залученням інших країн.

Опитування було проведене Соціологічною групою "Рейтинг" 20-21 лютого 2025 року серед 1200 респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.