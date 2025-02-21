Украинцы назвали приемлемые условия мирных переговоров и прекращения огня

Только 2% заявили, что прекращение огня возможно без каких-либо условий, а 11% вообще против прекращения огня.

По данным опроса, 91% респондентов выступают против переговоров США и России о прекращении войны без участия Украины.

В то же время, значительная часть украинцев (64%) поддерживают прямые переговоры Украины с РФ, и этот показатель растет в динамике.

Большинство опрошенных (81%) считают реальным путем окончания войны поиск компромиссного решения на переговорах с привлечением других стран.

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" 20-21 февраля 2025 года среди 1200 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.