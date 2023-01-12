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Українці назвали політиків 2022 року: хто увійшов до рейтингу

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Більшість українців (59%) назвали президента Володимира Зеленського політиком 2022 року. На другому місті з великим відривом Валерій Залужний (10%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.

Як зазначають автори опитування, після обрання на посаду президента у 2019 році Зеленський щороку очолював рейтинги у номінації "Політик року": у 2019 році його назвали в такій якості 46% опитаних громадян України, у 2020 році - 15%, у 2021 році - 17%.

На другому місці за частотою називання у 2022 році - Валерій Залужний (10%). По 2% опитаних назвали Олексія Арестовича, Петра Порошенка та Дмитра Кулебу, по 1% - Михайла Подоляка та Сергія Притулу.

Опитування проведене Центром Разумкова з 21 грудня 2022 року по 3 січня 2023 року серед 2017 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, серед іноземних лідерів президент Польщі Анджей Дуда вже другий рік поспіль є лідером суспільних симпатій в Україні - йому довіряють 87% громадян (у 2021 році - 52%). На другій позиції - президент США Джозеф Байден (79%) та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (73%).

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