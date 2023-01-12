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Украинцы назвали политиков 2022 года: кто вошел в рейтинг

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Большинство украинцев (59%) назвали президента Владимира Зеленского политиком 2022 года. На втором городе с большим отрывом Валерий Залужный (10%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова.

Как отмечают авторы опроса, после избрания на пост президента в 2019 году Зеленский ежегодно возглавлял рейтинги в номинации "Политик года": в 2019 году его назвали в таком качестве 46% опрошенных граждан Украины, в 2020 году – 15%, в 2021 году - 17 %.

На втором месте по частоте называния в 2022 году - Валерий Залужный (10%). По 2% опрошенных назвали Алексея Арестовича, Петра Порошенко и Дмитрия Кулебу, по 1% - Михаила Подоляка и Сергея Притулу.

Опрос проведен Центром Разумкова с 21 декабря 2022 по 3 января 2023 года среди 2017 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, среди иностранных лидеров президент Польши Анджей Дуда уже второй год подряд является лидером общественных симпатий в Украине – ему доверяют 87% граждан (в 2021 году – 52%). На второй позиции – президент США Джозеф Байден (79%) и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен (73%).

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