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Українці назвали основні джерела інформації про війну: телемарафон втрачає позиції

Фото: інформацію про війну більшість українців отримують з Телеграм-каналів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У березні 2024 року найпопулярнішим джерелом інформації про події війни для українців є Телеграм-канали. Це джерело назвали 53% респондентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова та фонду "Демократичні ініціативи".

Друге та третє місця ділять міжособистісні контакти (родичі, друзі, знайомі - 42%) та YouTube (40%).

Телемарафон "Єдині новини" використовують для отримання такої інформації 37% опитаних.

Опитування проведено фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 21 по 27 березня 2024 року серед 2020 респондентів. Опитування проводилося на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

 

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, довіра до телемарафону "Єдині новини" продовжує знижуватися. Станом на початок лютого 2024 року частка тих, хто довіряє, знизилася до 36%, натомість до 47% зросла частка тих, хто не довіряє.

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