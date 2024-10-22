Українці назвали органи та інституції, яким найбільше довіряють

Баланс довіри та недовіри до ЗСУ складає 48,8%, в ГУР - 30,4%, у СБУ - 6,8%, до Служби зовнішньої розвідки (СЗР) - 10,8%.

Фото: кому з державних органів довіряють українці (слайд презентації)

Згідно з даними опитування, більшість респондентів - 46,3% - також вважає, що країна в цілому рухається більше у правильному або виключно у правильному напрямку. Тих, хто вважає навпаки - 38,4%, йдеться в дослідження.

Фото: оцінка руху України (слайд презентації)

Українці також назвали топ успіхів країни з початку повномасштабного вторгнення - це, зокрема, залучення міжнародної економічної допомоги, організація оборони країни та залучення міжнародної військової допомоги. Організація оборони разом з боротьбою з корупцією та підтримкою економіки водночас є трійкою головних проблем країни, на думку опитаних.

З переліку прізвищ тих, хто зробив найбільше для досягнення успіхів України, найбільше українців обрали начальника ГУР Кирила Буданова, голову СБУ Василя Малюка та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського (43,8%, 22,3% та 19,5% відповідно).

Фото: хто зробив найбільше для досягнення успіхів України (слайд презентації)

Водночас у ставленні до можливості проведення виборів українці розділились так: 40,7% вважають, що вибори можливі тільки після остаточної перемоги і закінчення воєнного стану; 23,6% - що вибори можна проводити за будь-яких умов, якнайшвидше; 9,6% - за умови забезпечення голосувань в укриттях; 8% - за умови припинення вогню (навіть тимчасового); 6,3% - за умови тривалого припинення вогню; 3,4% - за умови підписання тимчасового перемир'я з Росією; Найбільше опитаних виступає за переобрання Верховної Ради - 73,2%.

Фото: ставлення до виборів (слайд презентації)

Що стосується чуток про можливе звільнення начальника ГУР та міністра оборони, то проти звільнення Кирила Буданова висловились 58,3% опитаних (більше не підтримую 24,6%, повністю не підтримую - 33,7%). Більше або повністю підтримали такі чутки лише 10%. Майже 17% про такі розмови нічого не чули. Чутки про звільнення Рустема Умєрова підтримали (більше та повністю) 28,2% респондентів. Більше та повністю виступили проти 23,3%. Більшість - 48,5% - нічого про це не чули або не змогли відповісти.

Результати соціологічного опитування було проведено соціологічною компанією Active Group із 17 до 20 жовтня 2024 року на замовлення БО "Фонд досліджень майбутнього". Опитування було зроблено за допомогою онлайн-панелі Sunflower sociology, де опитали 2000 респондентів. Репрезентативна вибірка за віком, статтю, регіонами України. Теоретична похибка до 2,2%, зважаючи на дизайн-ефект - до 3%.