Українці назвали найголовніший фактор для перемоги у війні з Росією

Усього можна було обрати три варіанти відповідей.

Далі за важливістю йдуть вища ефективність і прозорість діяльності влади України (33%), відсутність конфлікту між політичним керівництвом та військовим командування (32%) і співпраця між владою та громадянським суспільством (26%).

Ще 22% респондентів вважають, що Україні має допомогти співпраця влади та опозиції і створення широкої коаліції патріотичних сил, 21% - зменшення підтримки Росії її союзниками, 16% - вища ефективність українського військового командування.

Лише 8% вірять, що Україні зможе допомогти російська опозиція через розхитування ситуації в Росії.

І також лише 7% українців готові делегувати військово-політичному керівництво надзвичайні повноваження і можливість порушувати закони для швидкого ухвалення необхідних рішень.

Коментар КМІС

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, більшість українців цілком усвідомлюють критичну важливість справедливої підтримки Заходу.

"Те, що оптимізм українців стає все більш стриманим, є прямим наслідком проблем із стабільним та достатнім постачанням озброєння від західних союзників (особливо тривожною для українців є ситуація в США)", - сказав він.

За його словами, поширення враження, що Захід нібито втомився від України і готовий тиснути на Україну для поступок, підриває віру в перемогу. Крім цього, недостатня і несвоєчасна західна підтримка також створює контекст громадських настроїв, у межах якого загострюється сприйняття і інших внутрішніх проблем країни. Наприклад, питання вдосконалення процесів мобілізації сприймалося би значно краще, якби українці були переконані в стабільній передачі сучасного озброєння, додав він.

"Водночас важливо звернути увагу, що результати також вказують на відчутний запит на суспільну єдність (особливо українці переживають через можливі конфлікти між політичною владою та військовими командувачами). І також важливо розуміти, що багато українців очікують від політичного керівництва більшої ефективності і прозорості (насамперед це питання боротьби з корупцією). Обидва цих фактори вимагають щирої, відкритої, якісної, аргументованої, системної комунікації між владою та громадськістю", - вважає соціолог.

Опитування КМІС проводилося 17-23 лютого 2024 року серед 1052 респондентів. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України, а також опитування не проводилося з громадянами за кордоном.