Украинцы назвали самый главный фактор для победы в войне с Россией

Всего можно было выбрать три варианта ответа.

Далее по важности следуют более высокая эффективность и прозрачность деятельности властей Украины (33%), отсутствие конфликта между политическим руководством и военным командованием (32%) и сотрудничество между властью и гражданским обществом (26%).

Еще 22% респондентов считают, что Украине должно помочь сотрудничество власти и оппозиции и создание широкой коалиции патриотических сил, 21% - уменьшение поддержки России ее союзниками, 16% - более высокая эффективность украинского военного командования.

Только 8% верят, что Украине сможет помочь российская оппозиция с помощью расшатывания ситуации в России.

И также только 7% украинцев готовы делегировать военно-политическому руководству чрезвычайные полномочия и возможность нарушать законы для скорейшего принятия необходимых решений.

Комментарий КМИС

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, большинство украинцев полностью осознают критическую важность справедливой поддержки Запада.

"То, что оптимизм украинцев становится все более сдержанным, является прямым следствием проблем со стабильной и достаточной поставкой вооружения от западных союзников (особенно тревожной для украинцев ситуация в США)", - сказал он.

По его словам, распространение впечатления, что Запад якобы устал от Украины и готов давить на Украину для уступок, подрывает веру в победу. Кроме того, недостаточная и несвоевременная западная поддержка также создает контекст общественных настроений, в рамках которого обостряется восприятие и других внутренних проблем страны. К примеру, вопрос совершенствования процессов мобилизации воспринимался бы гораздо лучше, если бы украинцы были убеждены в стабильной передаче современного вооружения, добавил он.

"В то же время важно обратить внимание, что результаты также указывают на ощутимый запрос на общественное единство (особенно украинцы переживают из-за возможных конфликтов между политической властью и военными командующими). И также важно понимать, что многие украинцы ожидают от политического руководства большей эффективности и прозрачности (прежде всего это вопросы борьбы с коррупцией). Оба этих фактора требуют искренней, открытой, качественной, аргументированной, системной коммуникации между властью и общественностью", - считает социолог.

Опрос КМИС проводился 17-23 февраля 2024 среди 1052 респондентов. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины, а также опрос не проводился с гражданами за границей.