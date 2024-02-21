UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українці назвали найбільш реалістичні сценарії закінчення війни

Фото: війна закінчиться перемогою України, вважають 65% респондентів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Станом на початок лютого 2024 року переважна більшість українців (65%) вірять, що війна завершиться поверненням під контроль України всіх територій, включно із Донбасом та Кримом. Зокрема, 14% вірять, що бойові дії будуть перенесені на територію Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування КМІС.

До 32% зросла частка тих, хто допускає, що в результаті війни можуть бути певні втрати. З цих 32% найбільше (19%) тих, хто вважає, що війна завершиться втриманням територій, які контролюються зараз.

Ще 9% вірять у визволення всіх територій, які Україна контролювала до 24 лютого 2022 року. Решта 4% говорять про визволення всіх територій разом із Донбасом, але без Криму.

Скільки ще часу українці готові терпіти війну

За даними опитування, 73% українців стверджують, що готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно (плюс 3% готові терпіти ще досить довго - рік). Разом з цим 3% готові терпіти ще пів року, а лише декілька місяців - 18%.

Відкритість до переговорів

У лютому 2024 року 72% респондентів погоджувалися з думкою, що Україна має шукати і дипломатичний шлях завершення війни (у формулюванні запитання йшла мова просто про такий процес, а не про поступки).

Опитування КМІС проводилося 5-10 лютого серед 1202 респондентів. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України, а також опитування не проводилося з громадянами за кордоном.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, 89% українців загалом вірять в перемогу України, зокрема, з них 60% безумовно переконані в цьому. Станом на початок лютого 2024 року 24% українців вважають, що зараз ситуація фронті на користь України, 15% - на користь Росії. Водночас майже половина українців (47%) вважають, що ситуація не на користь жодної із сторін.

 

Читайте РБК-Україна в Google News