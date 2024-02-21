Українці назвали найбільш реалістичні сценарії закінчення війни

До 32% зросла частка тих, хто допускає, що в результаті війни можуть бути певні втрати. З цих 32% найбільше (19%) тих, хто вважає, що війна завершиться втриманням територій, які контролюються зараз.

Ще 9% вірять у визволення всіх територій, які Україна контролювала до 24 лютого 2022 року. Решта 4% говорять про визволення всіх територій разом із Донбасом, але без Криму.

Скільки ще часу українці готові терпіти війну

За даними опитування, 73% українців стверджують, що готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно (плюс 3% готові терпіти ще досить довго - рік). Разом з цим 3% готові терпіти ще пів року, а лише декілька місяців - 18%.

Відкритість до переговорів

У лютому 2024 року 72% респондентів погоджувалися з думкою, що Україна має шукати і дипломатичний шлях завершення війни (у формулюванні запитання йшла мова просто про такий процес, а не про поступки).

Опитування КМІС проводилося 5-10 лютого серед 1202 респондентів. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України, а також опитування не проводилося з громадянами за кордоном.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, 89% українців загалом вірять в перемогу України, зокрема, з них 60% безумовно переконані в цьому. Станом на початок лютого 2024 року 24% українців вважають, що зараз ситуація фронті на користь України, 15% - на користь Росії. Водночас майже половина українців (47%) вважають, що ситуація не на користь жодної із сторін.