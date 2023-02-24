Українці назвали найбільш корумповані держслужби та установи

Більшість українців (55,0%) протягом останнього року не стикалися з проявами корупції. Ще 26,1% не зверталися до державних служб та установ, а 6,0% вагаються з відповіддю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" Центру Разумкова.
Найчастіше серед установ, де вимагають гроші або винагороду за послуги, українці згадують:
Опитування було проведене фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 13 по 21 грудня 2022 року серед 2018 респондентів. Опитування методом face-to-face проводилося лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Нагадаємо, під час війни в Україні суттєво збільшилася довіра до державних установ та державної влади загалом.