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Украинцы назвали наиболее коррумпированные госслужбы и учреждения

Фото: чаще всего взятки требуют в поликлиниках (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Большинство украинцев (55,0%) за последний год не сталкивались с проявлениями коррупции. Еще 26,1% не обращались в государственные службы и учреждения, а 6,0% затруднились с ответом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда "Демократические инициативы" Центра Разумкова.

Чаще среди учреждений, где требуют деньги или вознаграждение за услуги, украинцы вспоминают:

  • поликлиники - 6,0%,
  • управление социальной защиты - 2,2%,
  • полиция - 2,0%,
  • военные комиссариаты (центры комплектования и социальной поддержки Минобороны) - 1,4%,
  • Пенсионный фонд - 1,3%,
  • суды - 1,2%
  • центры предоставления административных услуг (ЦНАП) - 1,0%
  • школы - 0,7%,
  • пограничная служба - 0,2%.

Опрос был проведен фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 13 по 21 декабря 2022 среди 2018 респондентов. Опрос методом face-to-face проводился только на территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, во время войны в Украине существенно увеличилось доверие к государственным учреждениям и государственной власти в целом.

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