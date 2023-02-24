Украинцы назвали наиболее коррумпированные госслужбы и учреждения

Фото: чаще всего взятки требуют в поликлиниках (Виталий Носач, РБК-Украина)

Большинство украинцев (55,0%) за последний год не сталкивались с проявлениями коррупции. Еще 26,1% не обращались в государственные службы и учреждения, а 6,0% затруднились с ответом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда "Демократические инициативы" Центра Разумкова.

Чаще среди учреждений, где требуют деньги или вознаграждение за услуги, украинцы вспоминают: поликлиники - 6,0%,

управление социальной защиты - 2,2%,

полиция - 2,0%,

военные комиссариаты (центры комплектования и социальной поддержки Минобороны) - 1,4%,

Пенсионный фонд - 1,3%,

суды - 1,2%

центры предоставления административных услуг (ЦНАП) - 1,0%

школы - 0,7%,

пограничная служба - 0,2%. Опрос был проведен фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 13 по 21 декабря 2022 среди 2018 респондентов. Опрос методом face-to-face проводился только на территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.