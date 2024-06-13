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Українці назвали мету Росії війни проти України

Фото: українці назвали головну мету війни Росії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Більшість українців (60%) вважають, що Росія прагне знищити українську націю (34%) або навіть здійснити фізичний геноцид більшості населення (26%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Ще 6% українців вважають, що Росія хоче підкорити всі території, хоча і лишити їм певну культурну автономію в складі Росії.

На думку 12% українців Росія прагне змінити владу та створити маріонеткову державу, яка буде слухатися у всьому Росію.

Лише 7% українців вважають, що агресор прагне зберегти за собою вже окуповані території та насправді не претендує на всю або більшість територій України.

Крім цього, один з варіантів відповідей був сформульований таким чином, щоб бути наближеним до російської пропаганди, а саме - проведення "денацифікації" та демілітаризації України без посягань на незалежність України. Лише 5% респондентів обрали цей варіант.

Коментар КМІС

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, від Заходу до Сходу українці розуміють екзистенційний характер війни Росії проти України.

За його словами, у травні 2023 року 78% українців мали близьких або знайомих, які загинули або були поранені внаслідок вторгнення. Більшість мають когось, хто зараз проходить службу у Силах оборони. Мільйони українців змушені були покинути Україну і мільйони стали вимушено переміщеними особами всередині України.

"Усвідомлення українцями руйнівних та вбивчих прагнень Росії і росіян є потужним фактором, який зберігає стійкість розуміння, що боротьбу треба продовжувати. Можна мати різні стратегічні та тактичні погляди на ведення боротьби (наприклад, чи варто йти на перемовини, які компроміси є більш чи менш допустимими тощо), проте українці зберігають єдність у питанні, що ми маємо продовжувати давати відсіч жорстокому ворогові", - сказав він.

На його думку, крім цього, такі результати мають дати чергове недвозначне пояснення нашим західним друзям, чому українці не хочуть "будь-якого" миру з Росією.

"Українцям не потрібний "будь-який" мир - українці просто хочуть вижити. Тому потрібний мир, який би давав гарантії, що війна не буде повторюватися раз за разом із захопленням усе нових територій, поки від України нічого не залишиться", - констатував соціолог.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування упродовж 16-22 травня 2024 року. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України.

 

Нагадаємо, що згідно з останніми соціологічними опитуваннями, понад 80% українців вірять у перемогу. Однак рівень оптимізму знизився, а очікувані терміни перемоги відсуваються. За даними опитування Центру Разумкова, серед тих, хто вірить у перемогу, 22% очікують, що вона настане до кінця поточного року, тоді як рік тому 50% опитаних вважали, що це станеться до кінця 2023 року.

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Війна Росії проти України