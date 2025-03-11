Українці назвали головну мету Росії у війні

Крім цього, ще 14% вважають, що Росія хоче захопити всю або більшість території та встановити маріонетковий уряд. Вважають, що Росія хоче захопити весь Донбас, Херсонську і Запорізьку області - 7%. Таким чином, 87% українців вважають, що Росія не хоче зупинятися на вже окупованих територіях.

Лише 4% вважають, що Росія прагне лише зберегти вже окуповані території. І лише 3% обрали варіант, що Росія хоче лише "денацифікувати" і демілітаризувати Україну. Решта 7% не змогли відповісти на запитання.

Коментар КМІС

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, українці доволі гнучкі і готові обговорювати навіть болючі варіанти завершення війни.

"Водночас українці готові і далі відстоювати свої «червоні лінії» (які полягають у виживанні української нації, збереженні суверенітету та гарантіях безпеки) і точно не збираються просто складати зброю та здаватися на милість ворогу", - дода він.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування Упродовж 14 лютого - 4 березня 2025 року серед 1029 респондентів.