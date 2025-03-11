Украинцы назвали главную цель России в войне

Кроме этого, еще 14% считают, что Россия хочет захватить всю или большинство территории и установить марионеточное правительство. Считают, что Россия хочет захватить весь Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области - 7%. Таким образом, 87% украинцев считают, что Россия не хочет останавливаться на уже оккупированных территориях.

Лишь 4% считают, что Россия стремится лишь сохранить уже оккупированные территории. И только 3% выбрали вариант, что Россия хочет только "денацифицировать" и демилитаризовать Украину. Остальные 7% затруднились ответить на вопрос.

Комментарий КМИС

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, украинцы довольно гибкие и готовы обсуждать даже болезненные варианты завершения войны.

"В то же время украинцы готовы и дальше отстаивать свои "красные линии" (которые заключаются в выживании украинской нации, сохранении суверенитета и гарантиях безопасности) и точно не собираются просто складывать оружие и сдаваться на милость врагу", - добавил он.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос в течение 14 февраля - 4 марта 2025 года среди 1029 респондентов.