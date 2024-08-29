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Українці назвали головних відповідальних за агресію Росії, і це не Путін

Фото: усі жителі Росії відповідальні за війну проти України (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Усі жителі Росії відповідальні за агресію проти України. Таку думку поділяють 76% українців, не згодні з нею 20% респондентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова.

У цьому питанні в суспільстві панує визначеність, адже лише 4%  не мають чіткої  позиції щодо цієї теми. Причому незалежно від віку респонденти переважно повністю згодні з колективною відповідальністю жителів Росії.

До того ж, 64,5% згодні з тим, що населення Росії підштовхує керівництво своєї країни до продовження  війни проти України.

На цьому етапі війни більшість українців (64%) переконані, що агресія Росії була неминучою після відновлення Україною незалежності, тоді як ті, хто вважає, що цього могло б і не статися, перебувають у меншості (18%).

Так само більшість респондентів (59,5%) переконані, що незалежно від умов завершення нинішньої війни з Росією, у майбутньому РФ знову атакуватиме Україну.

Опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова проводилося з 8 по 15 серпня 2024 року серед 2017 респондентів лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, за даними "Левада-Центру", абсолютна більшість жителів Росії (75%) підтримують війну з Україною.

За даними опитування "Левада-Центру", близько 30% росіян чекають від Путіна ядерного удару по Україні.

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Війна Росії проти України