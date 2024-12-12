Українці назвали головні переваги та недоліки працівників пенсійного віку

На питання щодо властивих якостей працівників старшого віку, порівняно з працівниками молодшого та середнього віку найбільший відсоток (75,1%) набрав варіант відповіді "більший професійний досвід та практичні навички, готовність до наставництва".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова .

Водночас значна частка респондентів відзначила скоріше негативні варіанти відповідей:

менші амбіції, не женуться за кар’єрою - 72,8% респондентів,

погоджуються на меншу зарплату - 61,2%,

менше сил та менша продуктивність - 58,2%,

несприйняття новацій, обмежені навички у сфері передових, цифрових технологій, гірші знання іноземних мов - 49,7%,

незацікавленість перспективами розвитку бізнесу - 39,9% респондентів.

Причому респонденти віком 50-59 років і особливо респонденти віком 60+ років давали стверджувальну відповідь на ці питання приблизно з тою самою частотою, як респонденти середнього віку.

"Високі відсотки підтверджувальних відповідей щодо відмови від кар’єрних амбіцій та погодження на меншу зарплату можна розцінювати як свідчення про поширеність порушень трудових прав людей старшого віку, зокрема тиск та дискримінацію на робочому місці", - йдеться в публікації.

Хоча національне законодавство про зайнятість і працю містить заборону усіх форм дискримінації, у т. ч. за ознаками віку, виконання цих норм закону на практиці не контролюється. Інституційна спроможність Державної служби України з питань праці (Держпраці) залишається слабкою, зазначають автори дослідження.

Планові перевірки охоплюють переважно технічні питання охорони праці і часто зупиняються мораторіями з різних причин (криза, пандемія, зараз - воєнний стан). Позапланові перевірки інспектори праці проводять у випадку звернень працівників, але такі звернення стосуються переважно випадків невиплати заробітної плати або звільнення з ініціативи роботодавця, де факти порушень довести відносно просто, додали соціологи.

Соціологічне опитування проводилося Центром Разумкова з 6 по 12 червня 2024 року серед 2016 респондентів. Опитування проводилося лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.